Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanırken, maçın ardından milli yıldız Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki oyuncu, "Hep beraber galibiyeti kutladık. Biz sezon sonunda şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İnşallah 2 hafta sonra şampiyon Galatasaray olacak. Takımda çok iyi bir aile ortamı var. Soyunma odasındaki sesler duyulmuştur, Başkan geldi. Hep beraber galibiyeti kutladık. Biz sezon sonunda şampiyon olacağız.