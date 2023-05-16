Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım bu maçı kazanarak, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını rahat bir şekilde beklemek istiyor. İstanbulspor ise 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Galatasaray maçı 16 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

46. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray ile İstanbulspor, bu sezon ayrıca iki hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 6-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Aslan geride kalan 15 mücadelede 33 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Cimbom, dış sahada en son Beşiktaş ile oynadı ve 3-1 yenildi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 13 maçta da kalesini gole kapadı. Cimbom, ayrıca attığı 69 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

SACHA BOEY CEZALI

Galatasaray'da, İstanbulspor müsabakasında sakat futbolcu bulunmazken, 1 futbolcu ise cezalı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Fransız futbolcu Sacha Boey cezalı duruma düşmüştü.