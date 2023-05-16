Galatasaray'da Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Emeka Eze ile çarpışan Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 23:47