Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda...
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Dembele ısrarı! İlk temas kuruldu
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Cimbom, Lyon forması giyen Moussa Dembele'den vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız isim ile ilk teması kurdu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için daha da güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde.
Takvim'in haberine göre Cimbom'un daha önce de gündeme gelen Moussa Dembele için yeniden atağa kalktığı öğrenildi.