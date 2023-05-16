Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.
Galatasaray'da büyük endişe! O isimler kart görürse...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Cimbom, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Öte yandan Aslan'da kritik karşılaşma öncesi sarı kart endişesi yaşanıyor. Galatasaray'da o futbolcular İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Zorlu mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.