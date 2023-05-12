GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanların Lucas Torreira ısrarı! Yıldız ismin yerine gidecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'de orta sahanın vazgeçilmez ismi halinde geldi. İtalyan basını 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Serie A'ya dönebileceğini iddia etti. İşte o takım ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)