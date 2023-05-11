Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
Galatasaray'dan flaş transfer yanıtı! İşte Nantes'in teklifi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Nantes'a kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
Sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mısırlı futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor.