Galatasaray, Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler hakkındaki iddialarının ardından MHK Başkanı Lale Orta göreve geldiğinden bu yana bütün maçların soruşturulması için TFF'ye başvuracak.
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'dan TFF'ye Lale Orta çıkarması!
Galatasaray, A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yla ilgili iddiaları sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu iddiaları soruşturması için başvuru yapma kararı aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.05.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir hukuki çalışma başlatan Galatasaray, iddiaların oldukça ciddi olması nedeniyle telefon kayıtlarının da dinlenmesini istiyor.
Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta'nın geçmiş haftalarda maç gözlemcilerini arayıp düşük not alan hakemlere yüksek not yazdırmasını istediğini söylemişti. Toroğlu, daha sonra söz konusu gözlemcinin Fenerbahçe-İstanbulspor maçında görev yaptığını açıklamıştı.