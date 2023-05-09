Galatasaray artık işi bitirdi diyebiliriz. Kolay değil 5 puan, artı ikili averaj ve ayrıca kalan maçlara baktığımızda Fenerbahçe maçına kadar rakiplerin çoğu da mütevazı… Peki Galatasaray hak etti mi? Tabii ki hem de anasının ak sütü gibi. Mesela dün geceki maça bakıyoruz; ilk 25 dakikada Başakşehir kafayı kaldıramadı. Başakşehir'e pas yapma imkânı bile vermediler. 25. dakikadan sonra tempo biraz düştü. Ama oyunun mutlak kontrolü Galatasaray'daydı. Devre biterken de İcardi'nin penaltı golüyle öne geçtiler. Galatasaray özellikle İstanbul'da öne geçtikten sonra aynısını yapıyor. Bu doğru mu yanlış mı tartışılır. İkiyi bulsalar maç farka gidecekken, rakibi karşılamaya çalıştılar, aslında başarılı da oldular. Maça baktığımızda Başakşehir'in ciddi bir pozisyonu yok. Bazı oyuncular sezon boyu çok iyi oynadılar. Özellikle Sacha Boey, Kerem, Rashica, zaman zaman Torreira ve Oliveira. Sonuçta G.Saray'ın, mutlu sonu yakalamaması için yüzyılın mucizesi gerekli. Halil Umut Meler, Türkiye'nin bir numarası. Bir pozisyon dışında bir numaraya layık bir maç yönetti. VAR daveti ile gelen elle oynama penaltısındaki karar mutlak doğru. Bence tek hatası İcardi'ye yapılan penaltılık pozisyon. Topa vuran İcardi, sonrasında Başakşehirli oyuncu ayağını kaldırıp düşmesine neden oluyor. Meler vermedi. VAR daveti de gelmedi.