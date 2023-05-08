Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i 1-0 ile geçti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılılarda Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu..

İŞTE O SÖZLER:

"Sakatlıktan sonra sabrettim, formanın bana geleceğini biliyordum. Okan Hoca, bana şans verdi. Bunu da taraftarımıza göstermem gerekiyordu ve gösterdim. Kendime yakışan bir oyun oynadım. Mutluyum."

"Birbirimize sımsıkı sarılmıştık. 3 puanın önemini biliyorduk. Elimizden geleni yaptık ve 3 puan aldık. Mutluyuz. Adım adım şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."