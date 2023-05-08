Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılılarda Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"4 maç kaldı. İnanılmaz önemliydi. Doğrudan rakiplerimizden birine karşı oynadık. Taraftara da teşekkür etmek istiyorum. Florya'da, burada, evlerinde bize destek oluyorlar. Derbi kaybettikten sonra böyle bir atmosferde mücadele ettiğimiz için çok gururluyuz."

"Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak motive olmamızı sağlayan bir şey bu. Her zaman kazanmak için çıkıyoruz. İstanbulspor maçında da aynı şekilde oynayacağız"