Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak farkı açmak istiyor. Konuk takım ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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30. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 7-0'lık skorla galip ayrıldı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 8 kez gol sevinci yaşadı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek, rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

GALATASARAY'IN İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 38 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Fatih Karagümrük ile mücadele etti ve 3-3 berabere ayrıldı.

EVİNDE 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 14 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 12 maçta da kalesini gole kapad��. Aslan ayrıca kaydettiği 68 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

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5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Sacha Boey, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE EMRE BELÖZOĞLU 3. KEZ RAKİP

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde 3. kez rakip olacak. İki çalıştırıcı bu sezon oynanan iki maçta birer galibiyet elde etti.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Atay olacak.