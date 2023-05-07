Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçta 5 puan yitiren sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak puan farkının azalmasını engellemek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre kadroda değişikliğe gidiyor. İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.