Büyük çekişmeye sahne olan Spor Toto Süper Lig'de geri sayım başladı. Bitime 5 maçı kalan Galatasaray bugün saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Geride kalan haftalarda sarıkırmızılılar, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. Sırada... Fotomaç'ta yer alan habere göre, Süper Lig'de son oynadığı son 2 maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, Başakşehir maçından galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmak istemiyor.

Sarı kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor. Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak. Teknik direktör Okan Buruk'a da maç öncesinde özel tezahürat yapılacak. Galatasaray ayrıca ligde Nef'te oynadığı son 14 maçta yenilmedi. Sarı- kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

5 FUTBOLCU SINIRA GELDİ

Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesinde İcardi, Kerem, Oliveira Rashica ve Sacha Boey, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek. Başakşehir'de ise Caner, Serdar, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba ve Okaka ceza sınırında...



YÖNETİM 5 MİLYON TL PRİM VERECEK

Yeni bir puan kaybı istemeyen Galatasaray yönetimi de kesenin ağzını açtı. Başakşehir karşılaşması öncesi futbolcuların moralini yükseltmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, galibiyete ulaşılması halinde takıma 5 milyon TL dağıtacak.



SON İDMANI ASLANTEPE'DE YAPTILAR

Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray son taktik çalışmasını Florya yerine Nef Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Aslantepe'de provasını yapan sarı-kırmızılı takım kampa girmedi. Bugün Florya'da kahvaltıda buluşarak maç saatini bekleyecekler.



GÖZLER HAKEMDE

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Atay olacak.

Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Edgar, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Aleksic, Deniz, Figueiredo