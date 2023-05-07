Galatasaray şampiyonluk yarışında zirvede devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi öyle bir hamle yapmaya hazırlanıyor ki ezeli rakibi Fenerbahçe ile arası bu teklif sonrası karışacak gibi... Galatasaray'da Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız isim için sezon sonu teklif yapılacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERi
Önümüzdeki sezon yola devam edilecek ve yolların ayrılacağı isimler belirlenirken bir yandan da takıma katılacak isimler konusunda teknik heyet ve yönetim arasındaki istişareler devam ediyor.
Teknik ekip, oyuncu izleme komitesi ve yönetim bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.