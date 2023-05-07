GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi öyle bir hamle yapmaya hazırlanıyor ki ezeli rakibi Fenerbahçe ile arası bu teklif sonrası karışacak gibi... Galatasaray'da Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız isim için sezon sonu teklif yapılacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERi

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 10:53