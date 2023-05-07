Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray istiyordu! Ianis Hagi'den transfer sözleri
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar gelecek yılların planlamasına hız verirken, kariyerini Rangers'ta sürdüren Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi istediği iddia edilmişti. 24 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili net konuştu. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Geçtiğimiz yıl ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren G.Saray, bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Özellikle şampiyon olunması halinde gelecek yıl daha iddialı bir kadro kurmanın çalışmaları yapılıyor.