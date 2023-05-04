TRANSFER HABERİ - Galatasaray B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar transferde Sacha Boey'un takımdan ayrılma ihtimaline göre hareket edecek. Cimbom, sağ bek bölgesine yıldız bir ismi takviye edebilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2023- 06:40