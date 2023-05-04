Sezon sonu şampiyonlu ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da kaleci transfer çalışmaları sürüyor.
Inaki Pena'dan transfer sinyali! Galatasaray...
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon kaleye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un eski file bekçisi Inaki Pena'dan sürpriz paylaşım geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.05.2023- 06:40
Galatasaray'ın kaleci adayları arasında yer alan İnaki Pena'dan flaş bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Galatasaray'da kiralık geçiren İspanyol oyuncu, sarı kırmızılıların genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın paylaşımına yorum yaptı.
Fotomaç'ın haberine göre Pena, genç oyuncunun paylaşımına, alev ve el kaldırma işareti bulunan emojiler gönderdi.