Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeyi Lionel Messi de resmen onayladı!
Lionel Messi açıkladı Mauro Icardi geri dönüyor
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi sezon başında takıma kiralık olarak katılmıştı. Yükselen performansı artarken eski takım arkadaşı Lionel Messi'den flaş açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
GALATASARAYLI MAURO ICARDI HAKKINDA LIONEL MESSI'DEN AÇIKLAMA
Akşam'ın haberine göre; Uzun zamandır Arjantin Milli Takımı formasını giymeyen Icardi için yeni bir ihtimal ortaya çıktı! Lautaro Martinez'in milli takım performansından memnun olmayan Arjantinli taraftarlar, Galatasaraylı yıldızın tekrar milli takım için oynamasını istediklerini belirtti!
Kritik sürece dair Messi'nin de yakın çevresine konuştuğu ve Mauro Icardi'nin doğru hamle olabileceğini söylediği ifade edildi...