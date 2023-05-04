Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray istiyordu! Juventus'tan Leandro Paredes kararı
Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, gelecek yaz bu transferlere devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımın bonservisi PSG'de bulunan ve sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Leandro Paredes'i istediği öne sürülmüştü. İtalyan devi, Arjantinli yıldızın bonservisini alıp almayacağı konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Özellikle Avrupa kupaları için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan isimlerden birisi Leandro Paredes…
Juventus'un sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transferi için vatandaşı Mauro Icardi'nin devreye girdiği iddia ediliyor.