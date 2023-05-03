TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Jason Denayer bombası! Resmen açıklandı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cimbom, bu sezonu şampiyon olarak tamamlayarak transferde daha rahat hamleler yapmak istiyor. Sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş bir iddia geldi. Yönetimin, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray forması giyen Jason Denayer için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)