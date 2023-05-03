Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Biz gergin değiliz, şampiyon belli. Gergin olması gereken 2'ncilik ve 3'üncülük savaşı var. Gerginlik asıl orada. Bunu kamufle edebilmek için daima Galatasaray'a sataşmak durumundalar" dedi.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün taraftara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremzede çocuklar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katıldığını aktaran Özbek, çok güzel bir atmosferin olduğunu belirtti. Depremzede çocukların yüzündeki sevincin çok değerli olduğunu aktaran Özbek, "Bu güzel havada takımımızın burada antrenmanını izleyeceğiz. Riva'dan geliyorum, orayı görmeniz lazımdı. 6 Şubat depreminde evleri yıkılan ve annesi, babasını kaybeden bütün çocuklar oradaydı. Nasıl mutlu oldular, göremezsiniz. Depremin yaralarını sarmak için Galatasaray olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetler kısa sürede bitmeyecek, uzun soluklu bir hareket. Riva'da spor kulübü başkanı olarak sadece ben vardım. Çocukların bana sarılışı, fotoğraf çektirmek istemeleri... Nasıl mutlu oldular bilemezsiniz. İsterdim ki bütün kulüp başkanları da orada olsun, acıyı hafifletmek için, yapılan hareketlere bizim kadar katkı versin. Benim Riva'ya gitme amacım, takımımın oyuncularını götürmemdi. Depremzede çocuklar, aileleriyle birlikte gelmişler. Onların acılarını hafifletmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"ÇETİNSAYA'NIN BABASI ARADI VE OĞLU ADINA GALATASARAY CAMİASINDAN ÖZÜR DİLEDİ"



Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da değinen Özbek, "Serhan Çetinsaya'yı tanımam ama babası benim 30 yıllık arkadaşım. Dün babası beni aradı, üzüntülerini bildirdi. Bütün Galatasaray camiasından da özür diledi, oğlunun namına. Süleyman bey dünya iyisi bir insan. Çetinsaya'nın böyle bir ifadede bulunmasına Beşiktaş kulübü sessiz kaldı. Biz, Beşiktaş'ı Süleyman Sebalarla, Hakkı Yetenlerle biliyoruz. Eğer bu söylemin arkasındaysa yönetim, Beşiktaş camiasında da bir değişim var. Demek ki Beşiktaş meydanlara çıkıp ifade ettiği gibi bir kulüp değil. Özellikle bu koalisyon güçleri, Galatasaray ile mücadele edemez. Çünkü Galatasaray, doğrunun ve hakkın yanındadır. Çetinsaya'ya bunu yakıştıramadım. Eğer kendisine yakıştırdıysa Süleyman bey için üzülüyorum" şeklinde konuştu.



"BİZ GERGİN DEĞİLİZ, ŞAMPİYON BELLİ"



Şampiyonluk için herhangi bir tereddütleri olmadığını ve aynı motivasyonla yola devam ettiklerini aktaran Başkan Özbek, "Biz gergin değiliz, şampiyon belli. Gergin olması gereken 2'ncilik ve 3'üncülük savaşı var. Gerginlik asıl orada. Bunu kamufle edebilmek için daima Galatasaray'a sataşmak durumundalar. Şunu herkes biliyor, meyve veren ağaç taşlanır. Biz şampiyonluk yolunda en öndeyiz ve en kuvvetli adayız. Beşiktaş güzide bir kulübümüz ama sponsoru Beko. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, sponsoru Beko. İnsanlar buradan çıkarım yapabilir. Bizim yürüyüşümüzde bozulma yok. Şampiyonluk uzun bir yarış, 36 maçta yarış bitecek. Bütün maçları kazanmanız mümkün değil. Yürüyüşümüzde ve motivasyonumuzda değişiklik yok" ifadelerini kullandı.



"ONLAR GİDERKEN BİZ DÖNÜYORDUK"



Galatasaray taraftarlarına her maç takımlarını destekledikleri için teşekkür ettiğini aktaran Özbek, tribünlerin tek bir ses altında birleştiğini belirtti. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulübünde yer alan kişileri daha dikkatli olmaya davet eden Özbek, "Şu anda düşmanlarıma korku veriyoruz. Onlar da korktuklarını hissettiriyorlar. Dolayısıyla onlara kendi işleriyle uğraşmasını söylüyorum. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'deki arkadaşlar genç insanlar. Zengin ailelerin çocukları. Dolayısıyla burada mütevazi hareket etmenin toplum için büyük faydası vardır. Bizler rol model insanlarınız. Çocuklar, gençler bizleri izlediğinde bizleri örnek almalı. Bizim gayretimiz, bu örneği sergilemek. Biz çok yol yürüdük. Öyle zengin babanın zengin çocuğu direkt olarak koltuğa oturmadı. Dolayısıyla onlar daha yolun başında. Onlar giderken biz dönüyorduk. Onlara tavsiyem, biraz konuşurken dilinize sahip çıkın. Toplumun artık gerilmeye ihtiyacı yok. Kendi takımınızla ilgilenin" açıklamasında bulundu.