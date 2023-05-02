Galatasaray'da şok Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, derbide yaşadığı kayıpla şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Aslan'da yenilginin sorumluları arasında gösterilen futbolculardan birisi ise Fernando Muslera. Cimbom'un kaptanı, Beşiktaş maçı sonrası yoğun tepki almıştı. Uruguaylı file bekçisinin son dönemdeki kötü performansının sebebi ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2023- 06:40