Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne oldu.
Galatasaray'da şok Fernando Muslera iddiası! O olay sonrası...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, derbide yaşadığı kayıpla şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Aslan'da yenilginin sorumluları arasında gösterilen futbolculardan birisi ise Fernando Muslera. Cimbom'un kaptanı, Beşiktaş maçı sonrası yoğun tepki almıştı. Uruguaylı file bekçisinin son dönemdeki kötü performansının sebebi ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla siyah beyazlılar oldu.