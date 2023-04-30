İşte Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Kritik karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın daha önce yönettiği Beşiktaş ve Galatasaray müsabakalarının karnesi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2023- 11:26