Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirveyi oldukça yakından ilgilendiren bir derbi mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşmada Beşiktaş ile lider Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
İşte Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Kritik karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın daha önce yönettiği Beşiktaş ve Galatasaray müsabakalarının karnesi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.04.2023- 11:26
Derbi maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte Şansalan'ın iki takımın yönettiği maçlarının bilançosu...
Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek olan hakem Ali Şansalan, daha önce siyah-beyazlıların 13 maçını yönetti.