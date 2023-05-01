Galatasaray'dan bu sezon bir ilk! Beşiktaş mağlubiyeti...

Galatasaray'dan bu sezon bir ilk! Beşiktaş mağlubiyeti...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu puan kaybıyla birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon bir ilk yaşadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2023- 09:01