Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'dan bu sezon bir ilk! Beşiktaş mağlubiyeti...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu puan kaybıyla birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon bir ilk yaşadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 3-1 kaybederken, Cimbom'un golü Mauro Icardi'den geldi.
Bu puan kaybıyla birlikte en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı da 3'e düştü.