GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan devinden flaş karar! Zaniolo'nun geleceği...

Devre arasında Roma'dan sürpriz bir şekilde transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun adı Avrupa'nın devleri ile anılıyor. Juventus, Milan ve Barcelona gibi kulüplerin istediği yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan devi, Zaniolo'nun transfer sürecini erteledi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2023- 18:48 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023- 18:48