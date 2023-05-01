Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan devinden flaş karar! Zaniolo'nun geleceği...
Devre arasında Roma'dan sürpriz bir şekilde transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun adı Avrupa'nın devleri ile anılıyor. Juventus, Milan ve Barcelona gibi kulüplerin istediği yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan devi, Zaniolo'nun transfer sürecini erteledi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Dev derbinin 20. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen sarı-kırmızılılar, skoru koruyamadı.
Özellikle ikinci yarıdaki performansıyla maçtan kopan Cimbom, Aboubakar'ın 90+3. dakikada attığı golle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.