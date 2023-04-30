Galatasaray'a transfer şoku! İngilizler...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'a şok bir haber geldi. Sarı kırmızılı takımın istediği yıldıza İngiltere'den flaş bir takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)