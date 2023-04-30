Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor.
Galatasaray'a transfer şoku! İngilizler...
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'a şok bir haber geldi. Sarı kırmızılı takımın istediği yıldıza İngiltere'den flaş bir takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar bir yandan ligi zirvede tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim, yeni sezonda belli başlı bölgelerde değişikliğe gitme kararı almıştı.