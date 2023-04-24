Geçen hafta 80. dakikada Kerem'in yerine giren Fransız yıldızın başarılı çalıştırıcıya, "Icardi oyundan çıkınca ben varken neden Barış Alper'i alıyorsun?" diye sitem ettiği, 49 yaşındaki teknik adamın ise, "Bu benim tercihim" yanıtını verdiği bildirildi.





