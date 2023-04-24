Galatasaray'ın Alanya'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta Bafetimbi Gomis'in oyuna geç alınınca teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşadığı öğrenildi.
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Galatasaray'ın Alanya'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta Bafetimbi Gomis'in oyuna geç alınınca teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşadığı öğrenildi.
Geçen hafta 80. dakikada Kerem'in yerine giren Fransız yıldızın başarılı çalıştırıcıya, "Icardi oyundan çıkınca ben varken neden Barış Alper'i alıyorsun?" diye sitem ettiği, 49 yaşındaki teknik adamın ise, "Bu benim tercihim" yanıtını verdiği bildirildi.
Sabah'ta yer alan habere göre bu gelişmelerin ardından hafta boyunca keyifsiz olan ve son antrenmana "Belim ağrıyor" diye çıkmayan Gomis, Karagümrük karşılaşmasında kadroya alınmadı ve mücadeleyi locada izledi.