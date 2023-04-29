GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer kararı! Ayrılık...

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan 27 yaşındaki futbolcu, transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 11:42