Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadrosuna kattı.
GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata Manchester'a dönüyor! Sebebi ise...
Sezon başında Galatasaray'a bedelsiz transfer olan Juan Mata, tecrübesi ile takıma katkısını sağlıyor. Ancak İngiltere basınında yıldız oyuncu için önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol orta saha Manchester'a dönecek. Sebesi ise futbolun dışında. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılılar Zaniolo haricinde tüm yıldız oyuncuları sezon başında transfer etmişti.
Cimbom, bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla dünya çapında gündem oldu.