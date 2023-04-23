Okan Buruk'tan Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası Gomis itirafı!
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Okan Buruk, basın toplantısında Bafetimbi Gomis itirafında bulundu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.04.2023- 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 22:49
Maçın ardından Okan Buruk, basın toplantısında Bafetimbi Gomis itirafında bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi.
Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu.
Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek.