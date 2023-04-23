Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 3-2 gerideyken, 64. dakikada Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi.
Karagümrüklü futbolcular ve teknik ekibin sert tepki gösterdiği bu tartışmalı karar sonrası penaltı atışı için topun başına Mauro Icardi geçti.
Panenka atışı deneyen Icardi kaleciyi geçemeyince yedek kulübesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk çok sinirlendi.
Buruk'un kaçan penaltı sonrası kulübeyi yumrukladığı görüldü.
İşte o anlar...