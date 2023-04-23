Icardi panenka ile penaltı kaçırdı, Okan Buruk çok kızdı! İşte yedek kulübesinde o anlar

Icardi panenka ile penaltı kaçırdı, Okan Buruk çok kızdı! İşte yedek kulübesinde o anlar

Süper Lig 31. hafta maçında Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'ü konuk ettiği maçta sarı kırmızılılar penaltı kazandı ancak Icardi panenka denediği atıştan faydalanamayınca teknik direktör Okan Buruk yedek kulübesinde çok sinirlendi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 21:00