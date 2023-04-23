Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında bir penaltı kararı daha verildi! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmanın 64. dakikasında Milot Rashica, Biraschi'nin müdahalesi sonrası Fatih Karagümrük ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 20:38 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 20:47
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmanın 64. dakikasında Milot Rashica, Biraschi'nin müdahalesi sonrası Fatih Karagümrük ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Kaleci Batuhan, topun başına geçen Mauro Icardi'nin penaltısını kurtardı.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.