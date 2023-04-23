Galatasaray Fatih Karagümrük karşısında penaltı bekledi! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin 23. dakikasında Nicolo Zaniolo, kaleci Batuhan'ın müdahalesi ile ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve sarı-kırmızılı oyuncular pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Volkan Bayarslan ise devam kararını verdi. İşte o anlar.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 19:34 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 19:39