Süper Lig'in 64 yıllık tarihini araştıran Takvim'in derlediği haberde bu soruya rakamlar üzerinden yanıt buldu. Galatasaray lig tarihinde 15 kez, bitime 8 hafta kala zirvede yer aldı. Ve Sarı-Kırmızılılar bu sezonların 14'ünde, yani yüzde 92'sinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Cimbom yalnızca 1985-86 sezonunda son 8 haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

