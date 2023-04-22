GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'ya 2 talip birden! İtalya derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk hasretini dindirme parolasıyla başlayan ve kadrosunda büyük bir revizyona giden Galatasaray, devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana çeşitli transfer haberlerine konu olan 23 yaşındaki yıldız için, flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)