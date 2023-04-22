Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü Nef Stadyumu'nda ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk Jorge Jesus'a cevap verdi!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'a cevap verdi. Buruk, Jesus'un "Lider Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturmak istiyorduk. Hedefimize ulaştık" sözlerini yanıtladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın planlarını yapıyor.
Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un "Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturduk" sözlerine Okan Buruk'tan yanıt gecikmedi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve ayrıntılar...