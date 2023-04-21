Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
TRANSFER HABERİ | Fransızlar duyurdu! Icardi anlaşması tamam!
Galatasaray'da sergilediği futbolla kendine hayran bırakan Mauro Icardi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınına yer alan habere göre Arjantinli oyuncu ile anlaşma yapıldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Son olarak Fransız basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Icardi'nin Galatasaray'la 3 yıllık mukavele imzalayacağı yazıldı.
Sarı-kırmızılı takımın hem PSG hem de oyuncu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.