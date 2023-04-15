Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.