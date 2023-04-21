Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! Fatih Karagümrük maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanıp 2. sıradaki Fenerbahçe'yle puan farkının azalmasını engellemek istiyor. 32. haftada Beşiktaş'a konuk olacak G.Saray'ı, bu mücadelede büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kazanırken, galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti.
G.Saray bu galibiyetle birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 6'da tutmayı başardı.