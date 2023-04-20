Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışısında hata yapmak istemiyor. Cimbom'da en çok merak edilen konuların başına ise sahaya çıkacak ilk 11 geliyor. Özellikle Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi'nin, İstanbul ekibi karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu. Teknik Direktör Okan Buruk, Karagümrük maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2023- 15:38