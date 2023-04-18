Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05. Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Bizim için fark etmiyor İstanbul'da veya deplasmanda oynamak.

Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz.

Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet.