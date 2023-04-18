Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Akdeniz ekibi ise taraftarı önünde Galatasaray karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalan Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 06:40