Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, 30. hafta maçında Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olarak belirlendi.
Zorlu mücadelenin VAR'ı da belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Alanyaspor - Galatasaray maçında VAR görevini Erkan Engin'e verdi. AVAR olarak Tugay Kaan Numanoğlu ve Süleyman Özay görevlendirildi.