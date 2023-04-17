Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'den yaz transfer döneminin sonunda kiralanan Arjantinli yıldızın bonservisini almak istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi'de pazarlıklar resmen başlıyor! İşte Cimbom'un transferi bitirme formülü
Yaz transfer döneminin son gününde Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla hem takımını sırtladı hem de taraftarların sevgilisi oldu. 30 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı yönetimin gelecek hafta transfer görüşmelerine resmen başlayacağı öğrenildi. İşte Cimbom'un transferi bitirme formülü... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şu ana dek ligde 12 gol atıp 7 asist yapan yıldız golcü, performansıyla parlıyor.
İstanbul'da kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Mauro Icardi için Galatasaray, Fransa'ya temsilci göndermeye hazırlanıyor.