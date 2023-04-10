Ligin zirvesinde şampiyonluk için mücadele eden Cimbom, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip durumda.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan gurbetçi harekatı! 2 yıldız adayı listede
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, gelecek sezonun planlaması için harekete geçti. Yıldızlarla dolu takıma gençleri de takviye etmek isteyen Cimbom, gözünü Almanya'ya dikti. Aslan, 2 yıldız adayını listesine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray, yeni sezon planlamasını için ise genç oyuncular üzerine yapmaya başladı.
Sarı-kırmızılılar yabancı sınırını da dikkate alıyor.