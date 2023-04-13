Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Milot Rashica kararını verdi! Galatasaray'da devam edecek mi?
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular merak edilirken, kiralık oynayan Milot Rashica'nın geleceği de belirsizliğini koruyor. Kosovalı yıldız yönetimle görüştü ve kararını iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı kırmızılılar rotasını Süper Lig'e çevirdi.
Şampiyonluk yarışında 6 puan önde bulunan Cimbom, çalışmalarını sürdürüyor.