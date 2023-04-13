Milot Rashica kararını verdi! Galatasaray'da devam edecek mi?

Milot Rashica kararını verdi! Galatasaray'da devam edecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular merak edilirken, kiralık oynayan Milot Rashica'nın geleceği de belirsizliğini koruyor. Kosovalı yıldız yönetimle görüştü ve kararını iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2023- 09:55