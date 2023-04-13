Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimden Cimbom'a şok! Ayrılma kararı aldı
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması yapılmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında sözleşme imzaladığı yıldız isimden flaş bir haber aldı. Tecrübeli isim, sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.04.2023- 06:40
Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata, ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor.
Takvim'in El Gol'den derlediği habere göre; Mata, çıkış yakaladığı eski takımı Valencia'ya dönmek istiyor.