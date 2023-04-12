AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 26'ncı ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'a 3-1 mağlup oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 26'ncı ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek adını Play-Off 4'lü Finaline yazdırdı. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-22, 25-19, 22-25 ve 25-21 sonuçlandı. Burutay Subaşı ürettiği 19 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

ARKAS SPOR: Nicholas Hoag, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Mustafa Cengiz)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergun, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur, Selçuk Keskin, Aykut Acar)

SETLER: 25-22, 25-19, 22-25, 25-21

SÜRE: 115 dakika (29, 29, 27, 30)