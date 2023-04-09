Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi kapışması!

Buna karşın 6 Kasım 2018'de, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi kendilerine verilen cezaların açıklanmasına tepki olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Schalke'ye destek mesajı da beklerdim" dediği için PFDK'dan 3 maç ceza aldı.